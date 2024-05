В Исландии начал извергаться вулкан: красочное видео

На исландском полуострове Рейкьянес начал извергаться вулкан.



По данным Iceland Review, по склонам уже начались выбросы магмы.



Вулкан находится возле города Гриндавик с населением около трех тысяч человек. В целях безопасности жителей, как и курорт Голубая лагуна, эвакуировали. Все подъездные дороги перекрыты.



Этот вулкан извергается уже в пятый раз с декабря. С 2021 года происходит уже восьмое извержение.

❗🌋🇮🇸 - Incredible images of the eruption of the Sundhnuksgigarodur volcano in Iceland, which began today.



This is the fifth eruptive episode since December, and the sight is simply spectacular! pic.twitter.com/51PheGGb5k