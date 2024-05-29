



В Индии температура превысила 50C

В северных и центральных районах Индии температура превысила 50C. Страна переживает экстремальную жару.



На этой неделе более чем в 37 городах страны была зафиксирована температура выше 45C.



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В среду температура в столице Нью-Дели достигла рекордных 52,3C.



Индийское метеорологическое управление выпустило предупреждение о сильной жаре для некоторых районов города.



Во вторник суд по делам потребителей в Дели прекратил рассмотрение дел, после того как судья сказал, что слишком жарко для работы без кондиционера.



Чуру в западном штате Раджастан и Сирса в северном штате Харьяна были одними из самых жарких мест в стране с температурой выше 50C.



Во вторник в городе Джайпур штата Раджастхан было зарегистрировано три случая смерти от теплового удара.



Лето в Индии, которое длится с марта по сентябрь, обычно жаркое и влажное.



Но метеорологический департамент заявил, что в этом году в стране, скорее всего, будут наблюдаться более продолжительные и интенсивные тепловые волны.

