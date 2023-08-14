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В Германии выступили против поставок крылатых ракет Taurus в Украину | Фото: wikimedia.org
14.08.2023 07:30 Дара Киевская

В Германии выступили против поставок крылатых ракет Taurus в Украину

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер выступил категорически против поставок крылатых ракет Taurus в Украину.

"Мы действительно хотим признать, что немецкие ракеты могут поразить Россию? Я категорически против поставок крылатых ракет", - отметил Кречмер.

Немецкий политик убежден, что федеральное правительство Германии "неоднократно переходит установленные им самим красные линии". 

"Ежедневный ужас и смерти требуют новых, интенсивных дипломатических инициатив со стороны свободного Запада", - считает премьер земли Саксонии.
 



Вместе с тем, канцлер Германии Олаф Шольц высказался в пользу дипломатических усилий по прекращению войны и вновь не дал четкого ответа по поводу поставки Украине немецких крылатых ракет.

По словам Шольца, мирные переговоры в Саудовской Аравии очень важны. Также помимо стран Латинской Америки и Африки в переговорах принимал участие Китай, что, по мнению канцлера, может сделать мир возможным. 

Издание Bild пишет, что Украина продолжает оказывать давление на правительство Германии с целью получить крылатые ракеты Taurus: страна уже получила крылатые ракеты от Великобритании и Франции, однако ФРГ не спешит присоединяться к своим партнерам в этом вопросе.

Вместе с тем, Шольц не высказался прямо по поводу этих поставок. 

"Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое решение, что работает, что имеет смысл, каков может быть наш вклад", - заявил он.

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