



В Германии выступили против поставок крылатых ракет Taurus в Украину

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер выступил категорически против поставок крылатых ракет Taurus в Украину.



"Мы действительно хотим признать, что немецкие ракеты могут поразить Россию? Я категорически против поставок крылатых ракет", - отметил Кречмер.



Немецкий политик убежден, что федеральное правительство Германии "неоднократно переходит установленные им самим красные линии".



"Ежедневный ужас и смерти требуют новых, интенсивных дипломатических инициатив со стороны свободного Запада", - считает премьер земли Саксонии.



Immer wieder überschreitet die Bundesregierung selbstgesetzte rote Linien. Nach Leopard-Panzern nun #Marschflugkörper. Was kommt als nächstes? Das tägliche Grauen & Sterben verlangt nach neuen, intensiven diplomatischen Initiativen des freien Westens. https://t.co/X9q6nOI5qM — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) August 13, 2023





Вместе с тем, канцлер Германии Олаф Шольц высказался в пользу дипломатических усилий по прекращению войны и вновь не дал четкого ответа по поводу поставки Украине немецких крылатых ракет.



По словам Шольца, мирные переговоры в Саудовской Аравии очень важны. Также помимо стран Латинской Америки и Африки в переговорах принимал участие Китай, что, по мнению канцлера, может сделать мир возможным.



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пишет, что Украина продолжает оказывать давление на правительство Германии с целью получить крылатые ракеты Taurus: страна уже получила крылатые ракеты от Великобритании и Франции, однако ФРГ не спешит присоединяться к своим партнерам в этом вопросе.



Вместе с тем, Шольц не высказался прямо по поводу этих поставок.



"Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое решение, что работает, что имеет смысл, каков может быть наш вклад", - заявил он.