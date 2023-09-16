



В Германии выделяли €5,5 тысяч в месяц на одну семью украинских беженцев

В немецких соцсетях недовольные пользователи бурно обсуждали фотографию извещения об уплате, выданного Центром занятости Гарца.



В документе указывалось, что с ноября 2022 года по апрель 2023 года государство выплачивало 5553 евро в месяц украинской паре с трехлетним ребенком. Беженцев разместили на базе отдыха близ города Гюнтерсберге в федеральной земле Саксония-Анхальт. Многие пользователи соцсети сочли эту сумму слишком большой и даже усомнились в подлинности бумаги, передает Bild.







Однако местные власти подтвердили, что документ подлинный и украинской паре действительно платили, но лишь 1093 евро. Остальные 4460 евро выделяли администрации базы отдыха за размещение семьи - это 49,55 евро в день за человека.



Комментаторы в соцсети остались недовольны, поскольку обычно центр занятости компенсирует семье из трех человек максимум 376,6 евро за аренду жилья и 99,4 евро за коммунальные услуги.



Местным чиновникам пришлось оправдываться, что высокие расходы на эту семью стали чрезвычайными обстоятельствами и необходимостью срочно их где-нибудь разместить.



"Этими 49,55 евро оплачивалось полное проживание, включая услуги охраны и опеки, ухода за детьми, а также языковые курсы", - заявил представитель власти.