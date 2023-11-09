



В этом году был самый теплый октябрь в мире за всю историю наблюдений

По данным Службы по изменению климата Copernicus (C3S) Европейского союза, в октябре был снова побит ежемесячный мировой рекорд температуры.



Октябрь стал пятым месяцем подряд с рекордно высокими глобальными температурами, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).



Это означает, что 2023 год почти наверняка станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. ВМО подтвердит это в своем предварительном докладе "Состояние глобального климата в 2023 году", который будет опубликован 30 ноября, в день открытия конференции ООН по изменению климата COP28.



Это был, безусловно, самый теплый октябрь за всю историю наблюдений: на 0,85°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы и на 0,40°C выше предыдущего самого теплого октября.



По данным ERA5, глобальная температурная аномалия стала второй по величине за все месяцы в наборе данных ERA5 после сентября 2023 года.



За текущий календарный год, с января по октябрь, средняя глобальная температура в 2023 году является самой высокой за всю историю наблюдений, на 1,43°C выше среднего доиндустриального периода 1850-1900 годов и на 0,10°C выше, чем среднее десятимесячное значение для 2016 года.



Средняя температура поверхности моря в октябре в районе 60°ю.ш.–60°с.ш. составила 20,79°C, что является самым высоким показателем за октябрь.



Октябрь стал шестым месяцем подряд, когда протяженность морского льда в Антарктике оставалась на рекордно низком уровне для этого времени года, с месячным значением на 11% ниже среднего. Протяженность арктического морского льда достигла седьмого самого низкого значения за октябрь, на 12% ниже среднего.



В октябре 2023 года количество осадков было выше среднего на большей части территории Европы: шторм "Бабет" обрушился на север Европы, а шторм "Алин" обрушился на Португалию и Испанию, вызвав сильные осадки и наводнения.