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В Британии состоялся синхронный заплыв нудистов
03.06.2024 00:25 Алина Груднева

В Британии состоялся синхронный заплыв нудистов

В субботу, 1 июня, в Британии состоялся синхронный заплыв нудистов.

По данным Daily Star, энтузиаст Стивен Сирби из Клуба нудистов Средней Англии пояснил, что такой способ плавать позволяет ощутить воду всем телом.

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"Это отличный шанс для людей плавать естественным способом. Если вы нервничаете, помните, что все делают одно и то же, и через пять минут это будет совершенно нормально. Не нужно стесняться", - сказал он.

По словам Сирби, в купальнике пловец чувствует себя в воде ограниченным. Кроме того, такой вид плавания приносит и другую пользу.

В частности, The Great British Skinny Dip объединилась с Британским фондом сердца для сбора средств на благотворительность и повышения осведомленности о пользе погружений обнаженным для здоровья. Уточняется, что плавание голышом улучшает психическое здоровье.

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