Новости » Life Style
В Беларуси открыли памятник Шимону Пересу
02.08.2023 19:33 Ирина Демьянова

В Беларуси открыли памятник Шимону Пересу

Памятник покойному президенту Израиля Шимону Пересу открыли на его родине в Беларуси к 100-летию со дня его рождения.

Памятник установлен в белорусском городе Вишнёво во дворе дома, где родился израильский государственный деятель, лауреат Нобелевской премии мира.

"Сегодня, когда мы открываем этот монумент в честь 100-летия Шимона Переса, мы чтим его выдающуюся жизнь, посвященную миру и инновациям", — сказал Эфрат Дувдевани, генеральный директор Центра мира имени Переса.
  A monument erected at the birthplace of the late Israeli president Shimon Peres in the town of Vishneva, Belarus, August 2, 2023 (Shlomi Peles)

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы