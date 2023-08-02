



В Беларуси открыли памятник Шимону Пересу

Памятник покойному президенту Израиля Шимону Пересу открыли на его родине в Беларуси к 100-летию со дня его рождения.



Памятник установлен в белорусском городе Вишнёво во дворе дома, где родился израильский государственный деятель, лауреат Нобелевской премии мира.



"Сегодня, когда мы открываем этот монумент в честь 100-летия Шимона Переса, мы чтим его выдающуюся жизнь, посвященную миру и инновациям", — сказал Эфрат Дувдевани, генеральный директор Центра мира имени Переса.

