



В англиканской церкви отказались поддержать однополые браки - СМИ

Епископы англиканской церкви отказались поддержать изменение в учении, позволяющее священникам женить однополые пары.



Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.



Епископы встретились. чтобы завершить свои рекомендации после пяти лет консультаций и дебатов о позиции церкви по этому вопросу.



Издание побеседовало с несколькими епископами, присутствовавшими на встрече, которые заявили, что учение церкви о том, что святое бракосочетание только между одним мужчиной и одной женщиной, не изменится и не будет вынесено на голосование.



Однако в церкви подтвердили, что "молитвы посвящения, благодарения или Божьего благословения" будут предлагаться однополым парам после вступления в гражданский брак или партнерство.



Однополые браки разрешены в Англии и Уэльсе с 2013 года. Но когда закон изменился, церковь не изменила своего учения.