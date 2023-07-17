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В 10 раз больше за полгода: В Беларуси уже свыше 12 тысяч пустующих домов
17.07.2023 00:31 Евгения Маркова

В 10 раз больше за полгода: В Беларуси уже свыше 12 тысяч пустующих домов

В белоруском Едином реестре пустующих домов собирается информация о таких зданиях по всей стране. За полгода перечень вырос в 10 раз, следует из данных Госкомимущества.

Реестр был создан в начале 2023 года. Тогда в нем была информация о 1200 пустующих зданиях. 

“В настоящее время в нем содержится информация о более чем 10 тысячах домов”, – рассказали в Госкомимуществе. 

Собственников некоторых домов ищут, другие просто пустуют, иные уже готовы к продаже. 

Судя по данным Единого реестра имущества, подобных домов в стране 12 659. Последнее обновление списка происходило 7 июля. На публичной кадастровой карте есть слой с информацией о местоположении пустующих жилых домов, предназначенных для продажи на аукционе или без него.

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