



В 10 раз больше за полгода: В Беларуси уже свыше 12 тысяч пустующих домов

В белоруском Едином реестре пустующих домов собирается информация о таких зданиях по всей стране. За полгода перечень вырос в 10 раз, следует из данных Госкомимущества.



Реестр был создан в начале 2023 года. Тогда в нем была информация о 1200 пустующих зданиях.



“В настоящее время в нем содержится информация о более чем 10 тысячах домов”, – рассказали в Госкомимуществе.



Собственников некоторых домов ищут, другие просто пустуют, иные уже готовы к продаже.



Судя по данным Единого реестра имущества, подобных домов в стране 12 659. Последнее обновление списка происходило 7 июля. На публичной кадастровой карте есть слой с информацией о местоположении пустующих жилых домов, предназначенных для продажи на аукционе или без него.