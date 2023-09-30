



Уже в Елисейском дворце: пекарь из Шри-Ланки покорил Францию багетами

Пекарь из Шри-Ланки Таршан Сельвараджа покорил Францию своими багетами.



По данным The New York Times, его продукция уже добралась даже до Елисейского дворца.



Сельвараджа добился того, что его багеты отведал сам президент и сотрудники его резиденции. Пекарь победил на 30-летии "Гран-при традиционного французского багета", организованном мэрией Парижа, опередив 126 конкурентов, в том числе, и самих французов, которые знают толк в этом традиционном хлебе.



В качестве приза Таршан был удостоен чести предоставить свою продукцию Эммануэлю Макрону, а также получил около 4250 долларов. У пекаря из Шри-Ланки такая огромная популярность, что возле его булочной Au Levain des Pyrénées на окраине Парижа выстраиваются огромные очереди. По словам Сельвараджа, его секрет заключается в том, что он всегда делает выпечку в хорошем настроении.



Что примечательно, Таршан переехал во Францию еще в 2006 году, начав осваивать поварское искусство, но до сих пор не подал заявление на получение гражданства. Он признался, что сталкивался с дискриминацией и расизмом. "А теперь, президент Франции каждое утро ест багет из шри-ланкийской булочной", - сказал он с улыбкой журналистам.

