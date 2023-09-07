



Ури Геллер увидел НЛО, когда размышлял о телепатической связи с пришельцами

Израильский иллюзионист Ури Геллер считает, что заметил НЛО, когда размышлял о том, как было бы хорошо иметь телепатическую связь с пришельцами.



Он сидел на крыше своего дома, когда заметил яркие огни в небе, которые меняли цвет с красного на зеленый.



"Что это такое? Он только что пролетел над моим домом, я не знаю, что это такое. Я нахожусь на крыше, тренируюсь, и он пролетел", - сказал он на видео, которое опубликовал в соцсети.



В сети Геллеру ответили, что это, скорее всего, был дрон, учитывая, что аппараты, оснащены красными и зелеными светодиодами для предотвращения столкновений в воздухе.