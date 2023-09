Уникальный жираф выявлен в Африке

В дикой природе замечен уникальный детеныш жирафа, у которого нет ни одного пятнышка.



Его увидели в Африке спустя несколько недель после того, как в зоопарке в Теннесси объявили о рождении такого же животного.



Малыша без пятен заметили в заповеднике в Намибии. По мнению экспертов, такой окрас может подвергнуть животное риску нападения хищников.



Пятна и узоры на шерсти жирафа помогают замаскировать его в дикой природе, а также позволяют контролировать температуру тела. Отсутствие отметин может быть связано с генетическим заболеванием, которое блокирует выработку клетками кожи пигментов.



