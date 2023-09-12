Уникальный жираф выявлен в Африке
В дикой природе замечен уникальный детеныш жирафа, у которого нет ни одного пятнышка.
Его увидели в Африке спустя несколько недель после того, как в зоопарке в Теннесси объявили о рождении такого же животного.
Малыша без пятен заметили в заповеднике в Намибии. По мнению экспертов, такой окрас может подвергнуть животное риску нападения хищников.
Пятна и узоры на шерсти жирафа помогают замаскировать его в дикой природе, а также позволяют контролировать температуру тела. Отсутствие отметин может быть связано с генетическим заболеванием, которое блокирует выработку клетками кожи пигментов.
Prepare to be amazed by the world's first spotless brown giraffe cub, stealing hearts everywhere! 🦒🌍 https://t.co/lRMkLWHKze— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 24, 2023
First 'spotless' giraffe seen in the wild in Africa https://t.co/b3Pm5Zgndj pic.twitter.com/wngpbnKT3t— Daily Mail Online (@MailOnline) September 11, 2023