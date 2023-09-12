Новости » Life Style
Уникальный жираф выявлен в Африке
12.09.2023 12:03 Алина Груднева

Уникальный жираф выявлен в Африке

В дикой природе замечен уникальный детеныш жирафа, у которого нет ни одного пятнышка.

Его увидели в Африке спустя несколько недель после того, как в зоопарке в Теннесси объявили о рождении такого же животного.

Малыша без пятен заметили в заповеднике в Намибии. По мнению экспертов, такой окрас может подвергнуть животное риску нападения хищников.

Пятна и узоры на шерсти жирафа помогают замаскировать его в дикой природе, а также позволяют контролировать температуру тела. Отсутствие отметин может быть связано с генетическим заболеванием, которое блокирует выработку клетками кожи пигментов.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы