



Умер легендарный актер Вахтанг Кикабидзе

В воскресенье, 15 января, на 85-м году жизни скончался знаменитый грузинский актер Вахтанг Кикабидзе.



Об этом сообщает грузинский канал TV Mtavari.



Причина смерти легендарного актера, музыканта и автора песен не раскрывается.



Вахтанг (Буба) Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили, а также в Институте иностранных языков. Он работал в филармонии, был солистом вокально-инструментального ансамбля "Орэра".



На международном кинофестивале "Картахан-70" он получил приз за лучшее исполнение мужской роли в фильме "Не отчаивайся" 1969 года. Также он получил Государственную премию за фильм "Мимино" (1978). На его счету было много ролей в шедеврах кинематографа, которые популярны даже в наши дни. Среди них такие фильмы, как "Не горюй!", "Мимино", "Орэра, полный вперед!", "Дюма на Кавказе" и другие.



С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, актер активно поддерживал Украину. А в 2022 году в одном из интервью он признался, что разорвал все связи с РФ после полномасштабного вторжения в Украину.



В частности, Кикабидзе тогда сказал, что Путин, являющийся большим поклонником Сталина, устроил геноцид украинского народа, развязав "эту мерзопакостную войну".

