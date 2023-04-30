



У Илона Маска обнаружили тайный аккаунт в Twitter

25 апреля Илон Маск опубликовал в Twitter скриншот экрана своего смартфона. С его помощью он хотел показать, как зарабатывать на монетизации. На скриншоте видно количество так называемых суперфолловеров, которых у миллиардера 24,7 тыс. Каждый из них платит по 4 USD в месяц за доступ к эксклюзивному контенту. Платные подписчики приносят Маску ежемесячно около 100 000 USD.



Между тем пристальные пользователи заметили, что в правом верхнем углу экрана смартфона предпринимателя присутствует значок, свидетельствующий о том, что у него в Twitter есть дополнительный аккаунт. Журналисты 4chan нашли секретный профиль Маска в течение 30 минут. Он имеет адрес @ErmnMusk

Этот аккаунт был зарегистрирован в Twitter в ноябре прошлого года, то есть через несколько недель после закрытия Маском соглашения по приобретению соцсети. Он подписан на профиле известных персон.



По мнению журналистов Gizmodo и Vice, в качестве аватара в секретном аккаунте Маска используют фотоснимок его ребенка от певицы Граймс. В руках у него находится игрушечная ракета. Зачем Маску понадобился еще один профиль в Twitter, неизвестно.



