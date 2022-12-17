



Twitter начал блокировать ссылки на конкурирующий сервис микроблогов Mastodon

15 декабря Twitter начал блокировать ссылки на популярные серверы Mastodon и "заморозил" аккаунт самого сервиса в соцсети.



Если опубликовать несколько ссылок на Mastodon, появится сообщение об ошибке: "Мы не можем выполнить этот запрос, потому что ссылка определена Twitter или нашими партнёрами как потенциально опасная".



Блокировка началась после бана аккаунта @ElonJet в Twitter, который отслеживал местонахождение частного самолета Илона Маска, и личного аккаунта автора этого микроблога. Twitter также запретил всем пользователям делиться чужим местоположением в соцсети. После этого Mastodon опубликовал в Twitter ссылку на страницу @ElonJet в своём сервисе.



В ноябре 2022 года Mastodon привлёк полмиллиона новых пользователей, после того как Илон Маск пришёл в Twitter. Сервис работает с помощью децентрализованной сети, и на платформе нет рекламы. Тогда Mastodon сообщил о 1,02 млн активных пользователей в сутки, у Twitter было 238 млн.