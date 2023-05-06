



Толпа "унесла" Пугачеву на похоронах Юдашкина, певица попала в давку

На прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище приехала масса звезд. Венок прислал президент России Владимир Путин, прибыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Дмитрий Маликов, Владимир Винокур, Наташа Королева, Александр Буйнов, Олег Газманов - эти и многие другие известные исполнители собрались, чтобы отдать последний долг памяти кутюрье. Но больше всего внимание публики было приковано к Алле Пугачевой, которая решилась прилететь из Израиля.



Певица была не только клиенткой Юдашкина - они близко дружили семьями.



Алла Борисовна постаралась незаметно проникнуть в ритуальный зал, ее машину подогнали прямо ко входу. Но, когда траурная процессия направилась к месту захоронения, Пугачева пошла вместе со всеми за гробом модельера. И попала в неприятную ситуацию.



Пугачеву вели под руки, на высоких каблуках она шла с видимым трудом. Идущие поблизости принялись снимать певицу на мобильные телефоны, а в какой-то момент, пишут российские СМИ, у места захоронения собралась огромная толпа, которая буквально унесла Аллу Борисовну. Началась давка.



Но, поскольку на Троекуровском кладбище было много охраны и дежурных силовиков, ситуацию удалось разрешить. В итоге зевак отодвинули от могилы, пропустив известных личностей вперед. Все они хранили молчание - погруженная в горе Пугачева не проронила ни слова и не общалась ни с кем из знаменитостей.







