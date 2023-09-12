



TikTok-блогер Милохин сбежал из России, испугавшись призыва

Российский TikTok-блогер Даня Милохин сбежал из России после призыва Екатерины Мизулиной к министерству обороны призвать его в армию и отправить воевать в Украину.



"Блогер не был ранее призван в ряды вооруженных сил России, хотя оснований для отсрочки нет. С учетом начала осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей родине", – сказала она.



Глава "лиги безопасного интернета" РФ захотела наказать Милохина, заявив, что тиктокер расстроил многих россиян "русофобскими заявлениями".



"Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем", - сообщила Мизулина.

