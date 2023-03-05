



Страх перед землетрясением спровоцировал массовое бегство из Стамбула

Жители Стамбула массово покидают город или переселяются в более безопасные здания из-за опасений и страхов, связанных с землетрясением.



Катастрофическая серия подземных толчков разрушила сотни тысяч строений в 11 провинциях на юге и юго-востоке Турции почти месяц назад, под обломками которых погибли десятки тысяч человек. Эта трагедия послужила ужасным напоминанием о том, что эксперты-сейсмологи на протяжении десятилетий рассматривали Стамбул, мегаполис с населением 16 миллионов человек, как очень уязвимый в случае сильного землетрясения, которое может произойти в любой момент. Некоторые эксперты считают вероятным сильное землетрясение в ближайшем будущем с эпицентром во внутренних районах Мраморного моря. Стамбул как раз расположен между Черным и Мраморным морями.



Многие жители районов Стамбула, которые считаются наиболее подверженными воздействию сильного землетрясения, решили вообще покинуть крупнейший город Турции и переехать в районы, которые считаются более безопасными в случае сильных толчков.



"Компании, которые предоставляют услуги по переезду, обычно получают два или три звонка в день, но на этот раз они получают до 25 запросов каждый день", — говорит Али Айылмаздира, президент ассоциации END, которая представляет транспортные компании в Стамбуле. — "Это перемещение людей происходит между всеми районами, но особенно в европейской части город. Люди говорят, что обеспокоены тем, что их дома слишком старые, чтобы выдержать землетрясение".



Тем временем огромное количество жителей требуют, чтобы городские власти проверили их дома на сейсмостойкость. Несоблюдение норм строительства, которые подрядчики смогли обойти из-за коррупции, халатности или некомпетентности со стороны властей, считают причиной шокирующего числа погибших в результате разрушений, вызванных землетрясением 6 февраля.



"В зависимости от результатов этих проверок мы ожидаем, что в предстоящий период переселится еще больше людей", — сказал Айылмаздир.



Некоторые жители Стамбула уезжают в свои летние дома на побережье Эгейского моря, в то время как другие переезжают в близлежащие провинции Коджаэли и Измит, сообщил газете владелец транспортной компании.



Хакан Айдоган, президент Ассоциации консультантов по недвижимости, сослался на стамбульское исследование, проведенное Ipsos, которое показало, что до 70% респондентов заявили, что хотели бы переехать в более безопасную квартиру.

