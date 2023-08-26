



Статусный журнал Robb Report считает FATTAL Terminal одним из семи лучших в мире

"Robb Report" – журнал о роскошном стиле жизни назвал FATTAL Terminal – зал ожидания повышенной комфортности в Израиле – одним из семи лучших частных терминалов в мир наряду с терминалами в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, Атланте, Сент-Китс в Карибском бассейне и Форт-Уэрт в Техасе.



"VIP-терминал FATTAL Terminal площадью 1400 квадратных метров в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, открытый группой FATTAL, включает роскошные личные спальни с прилегающими душевыми комнатами и туалетами, оборудованные переговорные комнаты и частную комнату для курения. Частный терминал позволяет гостям лично и с максимальным комфортом пройти через процедуры перед вылетом или после него, включая проверку безопасности, паспортный контроль и прямую передачу на или с борта самолета через воздушное пространство. В отличие от большинства частных терминалов в мире, для использования услуг FATTAL Terminal не требуется лететь на частном самолете", – объяснил журнал.



"Мы гордимся и рады быть включенными в престижный список ведущих частных терминалов в мире. Мы продолжим работать и улучшать опыт обслуживания до и после полета, будь то на частном самолете или на коммерческом рейсе, чтобы предоставить нашим гостям уникальный опыт жизни", – говорит Шани Шиферман, исполнительный директор FATTAL Terminal.



FATTAL Terminal – это частный зал ожидания, расположенный на территории аэропорта имени Бен-Гуриона отдельно от общественного терминала. Он предлагает индивидуальный и эксклюзивный опыт воздушных перевозок перед вылетом или после него, как для частных, так и для коммерческих рейсов. Терминал обеспечивает эффективную организацию, чтобы сэкономить ценное время путешественников, будь то частный или коммерческий полет.



В это время команда V.I.P заботится о всех необходимых формальностях в аэропорту, обеспечивая заботливый сервис, позволяя пассажирам сосредоточиться на своих делах или на отдыхе.



FATTAL Terminal был открыт в мае 2019 года и занимает площадь 1300 квадратных метров.