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Среди самых ожидаемых фильмов 2023 года – три сиквела Marvel
09.01.2023 16:04 Наталья Богинская

Среди самых ожидаемых фильмов 2023 года – три сиквела Marvel

Согласно новому опросу Fandango, три предстоящих фильма Marvel — новейшие части франшиз “Стражи Галактики”, “Человек-паук” и “Человек-муравей” – входят в топ самых ожидаемых фильмов 2023 года.

Кинозрители также заявили, что планируют ходить в кинотеатры чаще, чем в 2022 году, согласно опросу, который был проведен в начале декабря Fandango, сайта о кино и телевидении.

“Любой, кто сейчас говорит, что есть усталость от Marvel или от супергероев, явно не тот, кто ходит в кино”, – считает Эрик Дэвис, управляющий директор Fandango.

Опрос указывает на живой интерес к знакомым персонажам и вселенным. Многие из самых ожидаемых фильмов являются приквелами, сиквелами или фильмами, каким-либо образом связанными с известной франшизой. Это второй год подряд, когда франшизы доминируют в списке самых ожидаемых фильмов.

Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2023 года

  1. “Стражи Галактики Том. 3” Disney
  2. “Человек-паук: Через вселенные” Sony
  3. “Человек-муравей и Оса: Квантомания” Disney
  4. “Джон Уик: Глава 4” Lionsgate
  5. “Индиана Джонс и циферблат судьбы” Disney
  6. “Аквамен и затерянное королевство" Warner Bros.
  7. “Миссия невыполнима – Расплата за смерть, часть первая” Paramount
  8. “Голодные игры: баллада о певчих птицах и змеях” Lionsgate
  9. “Крид III” MGM
  10. “The Super Mario Bros.” Universal
Среди 10 самых ожидаемых фильмов только “The Super Mario Bros. Movie” не является частью известного киносериала. Но даже этот фильм связан с признанием имени популярной франшизы видеоигр. 

Некоторые фильмы со средним бюджетом, такие как “Кокаиновый медведь” и “M3gan”, по-прежнему попали в отдельные списки по категориям. “Кокаиновый медведь”, черная комедия о медведе, который употребляет кокаин и впадает в кровавую ярость, является третьей самой ожидаемой комедией с живыми актерами. “M3gan”, рассказывающий о кукле с искусственным интеллектом в натуральную величину, которая становится злой, является пятым самым ожидаемым фильмом ужасов.

“Я определенно считаю, что небольшие фильмы могут создавать много шума”, – говорит Дэвис. “Но я думаю, что главное – это большие фильмы, эти долгожданные франшизы, которые интересуют людей больше всего”.

Для Голливуда волна крупных релизов франшиз в 2023 году может сигнализировать о стремлении к стабильности после того, как отрасль потрясла пандемия Covid.

Франшизы и традиционные фильмы – это “полис страхования кассовых сборов”, – полагает Пол Дергарабедян, старший медиа-аналитик Comscore. “Я думаю, что студии избегают риска, и лучшая гарантия – это то, что, по крайней мере, зрители знают, о чем фильм”.

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