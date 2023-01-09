



Среди самых ожидаемых фильмов 2023 года – три сиквела Marvel

Согласно новому опросу Fandango, три предстоящих фильма Marvel — новейшие части франшиз “Стражи Галактики”, “Человек-паук” и “Человек-муравей” – входят в топ самых ожидаемых фильмов 2023 года.



Кинозрители также заявили, что планируют ходить в кинотеатры чаще, чем в 2022 году, согласно опросу, который был проведен в начале декабря Fandango, сайта о кино и телевидении.



“Любой, кто сейчас говорит, что есть усталость от Marvel или от супергероев, явно не тот, кто ходит в кино”, – считает Эрик Дэвис, управляющий директор Fandango.



Опрос указывает на живой интерес к знакомым персонажам и вселенным. Многие из самых ожидаемых фильмов являются приквелами, сиквелами или фильмами, каким-либо образом связанными с известной франшизой. Это второй год подряд, когда франшизы доминируют в списке самых ожидаемых фильмов.



Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2023 года

“Стражи Галактики Том. 3” Disney “Человек-паук: Через вселенные” Sony “Человек-муравей и Оса: Квантомания” Disney “Джон Уик: Глава 4” Lionsgate “Индиана Джонс и циферблат судьбы” Disney “Аквамен и затерянное королевство" Warner Bros. “Миссия невыполнима – Расплата за смерть, часть первая” Paramount “Голодные игры: баллада о певчих птицах и змеях” Lionsgate “Крид III” MGM “The Super Mario Bros.” Universal

Среди 10 самых ожидаемых фильмов только “The Super Mario Bros. Movie” не является частью известного киносериала. Но даже этот фильм связан с признанием имени популярной франшизы видеоигр.Некоторые фильмы со средним бюджетом, такие как “Кокаиновый медведь” и “M3gan”, по-прежнему попали в отдельные списки по категориям. “Кокаиновый медведь”, черная комедия о медведе, который употребляет кокаин и впадает в кровавую ярость, является третьей самой ожидаемой комедией с живыми актерами. “M3gan”, рассказывающий о кукле с искусственным интеллектом в натуральную величину, которая становится злой, является пятым самым ожидаемым фильмом ужасов.“Я определенно считаю, что небольшие фильмы могут создавать много шума”, – говорит Дэвис. “Но я думаю, что главное – это большие фильмы, эти долгожданные франшизы, которые интересуют людей больше всего”.Для Голливуда волна крупных релизов франшиз в 2023 году может сигнализировать о стремлении к стабильности после того, как отрасль потрясла пандемия Covid.Франшизы и традиционные фильмы – это “полис страхования кассовых сборов”, – полагает Пол Дергарабедян, старший медиа-аналитик Comscore. “Я думаю, что студии избегают риска, и лучшая гарантия – это то, что, по крайней мере, зрители знают, о чем фильм”.