



"Смерть с косой": на коронации Чарльза ІІІ заметили загадочную персону в плаще

Коронация Чарльза ІІІ была полна не только хорошими торжественными моментами, но и несколькими курьезами. Внимательные зрители трансляции увидели на видео таинственную персону, сообщает The Daily Mail



На отрывке видео из трансляции изображено Вестминстерское аббатство и золотые арки собора Святого Петра. Внезапно перед воротами появляется фигура в черном наряде, похожая на плащ. Лицо быстро прошло.



Видео впервые распространилось в твиттере и стало очень популярным.



Почитатели королевской семьи шутят о загадочном персонаже на церемонии коронации. Кто-то называет его не "смертью", а принцессой Дианой или переодетой Меган Маркл.



"Нет, это не смерть с косой, а принцесса Диана, пришедшая за местью";



"Даже смерть с косой не хочет пропустить коронацию";



"Королева Елизавета ІІ не хочет просто так отдавать корону";



"Диана получила приглашение";



"Пранк над королем";



"Меган все-таки добралась".

