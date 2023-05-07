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"Смерть с косой": на коронации Чарльза ІІІ заметили загадочную персону в плаще
07.05.2023 18:25 Ирина Демьянова

"Смерть с косой": на коронации Чарльза ІІІ заметили загадочную персону в плаще

Коронация Чарльза ІІІ была полна не только хорошими торжественными моментами, но и несколькими курьезами. Внимательные зрители трансляции увидели на видео таинственную персону, сообщает The Daily Mail

На отрывке видео из трансляции изображено Вестминстерское аббатство и золотые арки собора Святого Петра. Внезапно перед воротами появляется фигура в черном наряде, похожая на плащ. Лицо быстро прошло.

Видео впервые распространилось в твиттере и стало очень популярным.

Почитатели королевской семьи шутят о загадочном персонаже на церемонии коронации. Кто-то называет его не "смертью", а принцессой Дианой или переодетой Меган Маркл.

"Нет, это не смерть с косой, а принцесса Диана, пришедшая за местью";

"Даже смерть с косой не хочет пропустить коронацию";

"Королева Елизавета ІІ не хочет просто так отдавать корону";

"Диана получила приглашение";

"Пранк над королем";

"Меган все-таки добралась".
 



 

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