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Слезы крови и веганство: исследование питания Дракулы переписывает историю
07.09.2023 06:33 Mignews | фото: pixabay.com

Слезы крови и веганство: исследование питания Дракулы переписывает историю

Ученые представили новое исследование, которое предполагает, что князь 15-го века Влад III, известный как Дракула, мог быть вегетарианцем. Исследователи анализировали письма, написанные князем, чтобы выяснить подробности о его здоровье и питании. Это исследование было представлено Independent.

Специалисты извлекли тысячи фрагментов белковых молекул с поверхности этих писем, и часть из них принадлежала человеку, возможно, самому Владу III. Белки указывают на то, что он мог страдать от гемолакрии, редкого состояния, при котором слезы выходят с примесью крови. Интересно, что в молекулах, извлеченных из писем, не было следов животной пищи.

Один из ученых отметил: "Пищевые белки содержатся только в растительной пище, и это может указывать на то, что прототип вампира, каким был Дракула, возможно, был веганом".

Такой выбор вегетарианства мог быть связан с окружающей средой и условиями времени. В эпоху Дракулы в Европе царил холодный климат, и пищи было недостаточно. Многие аристократы придерживались диеты и редко употребляли мясо.

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