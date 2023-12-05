



Скончалась Хуанита Кастро – критик кубинского режима и борец за свободу

На 91-м году жизни в США ушла из жизни Хуанита Кастро, младшая сестра и одновременно активистка, которая много лет боролась за изменения в кубинском обществе. Об этом сообщает газета The Sun.



Хуанита, младшая среди братьев Фиделя и Рауля Кастро, скончалась естественной смертью в больнице Майами. Она провела десятилетие в изгнании, борясь против политики своих братьев на Кубе. По словам журналистки Марии Антуанетты Коллинз, соавтора мемуаров Хуаниты, она была не только членом семьи Кастро, но и сильной личностью, готовой отстаивать свои убеждения.



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Хуанита покинула Кубу в 1964 году после разногласий с Фиделем и Раулем в ходе кубинской революции 1959 года. Поселившись в Майами, она открыла благотворительную аптеку, где служила сообществу на протяжении нескольких десятилетий. В 1984 году она получила гражданство США. Ее критика по отношению к политике своих братьев привела к тому, что она стала сотрудничать с ЦРУ под кодовым именем "Донна", с целью изменить кубинское правительство.



Из семи братьев и сестер Кастро в настоящее время живы только Рауль (92 года) и Эмма (85 лет). Хуанита же оставила свой след в истории, оставаясь активной и преданной своим убеждениям на протяжении долгой жизни.

