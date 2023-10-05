



Сколько стоит быть неверным лжецом в Австралии

В Австралии мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы встретиться с любовницей.



Сначала парень сказал своей девушке, что идет встретиться со своим финансовым консультантом, а затем позвонил ей от лица “похитителя”. Все бы ничего, вот только девушка его заботливой оказалась и тут же позвонила в полицию.



200 рабочих часов полиции в совокупности, которые стоили налогоплательщикам 25 000 австралийских долларов.



Утром следующего дня полиция остановила фургон якобы похищенного мужчины, где обнаружила и его самого и его любовницу. Обманщик начал выдвигать версии о похищении какими-то людьми с Ближнего Востока, но в рассказе было слишком много неточностей.



Затем последовала серия жестких допросов в полиции, и лжец во всем признался. На процессе судья назвал изменщика “отвратительным” и выписал ему штраф в 16 218 долларов и 350 часов штрафных работ.