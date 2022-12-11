



"Сказочные" морские виды находятся на грани исчезновения

Специалисты по охране природы предупреждают, что "морская корова", которая вдохновила сказки о русалках, находится на грани исчезновения.



Согласно обновленному официальному списку исчезающих видов, в некоторых частях мира дюгони почти полностью уничтожены.



Ученые также бьют тревогу по поводу гибели других морских существ, в том числе экзотических кораллов и моллюсков.



По мнению ученых, люди создали "идеальный шторм", который угрожает морской жизни на всей планете.



Международный союз охраны природы (МСОП), который составляет официальный Красный список исчезающих видов, обнародовал последние выводы на конференции ООН по биоразнообразию, COP 15.



Доктор Бруно Оберле, глава МСОП, предупредил о насущной необходимости решения связанных кризисов, связанных с изменением климата и биоразнообразия, иначе человечество "рискует потерять важнейшие преимущества, которые дает нам океан".



В последнем обновлении списка вымирающих видов насчитывается более 150 000 видов.



В списке подчеркивается опасность для столбчатого коралла, который образует пальцеобразные структуры, встречающиеся по всему Карибскому морю. Сейчас он классифицируется как находящийся под угрозой исчезновения. Коралл умирает из-за болезней, изменения климата и загрязнения.



Между тем, многие виды морских ушек, самых дорогих морепродуктов в мире, находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и неустойчивого промысла, усугубляемых болезнями, загрязнением и изменением климата.



Дюгони принадлежат к сиренам, отряду водных млекопитающих, которых иногда называют "морскими коровами". В семейство Sirenia также входят ламантины.



В 2015 году МСОП классифицировал дюгоней как уязвимых к исчезновению во всем мире из-за множества угроз, включая попадание в рыболовные снасти или удары гребными винтами кораблей, загрязнение океана и потерю морских трав, на которых они пасутся.



Сейчас они особенно обеспокоены двумя группами популяции. Одна, живущая в водах у Мозамбика, насчитывает всего 250 особей. Другая обитает в Новой Каледонии, к востоку от Австралии. Обе группы находятся под угрозой исчезновения.



Дюгони до сих пор обитают в водах около 40 стран. На сегодняшний день в Австралии проживает самая большая в мире популяция дюгоней, во многом благодаря малонаселенному побережью с большим количеством морских трав.



Ранее в этом году дюгони были объявлены функционально вымершими в Китае. "Функциональное вымирание" означает, что даже если некоторые дюгони все еще живы у берегов Китая, их численность слишком мала для поддержания жизнеспособной популяции.

