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Школьник нашел на детской площадке 1800-летнюю монету
11.08.2023 21:58 Ирина Демьянова

Школьник нашел на детской площадке 1800-летнюю монету

В пятницу, 11 августа, в Бремене представили археологическую находку и ее первооткрывателя - девятилетнего мальчика. Находка, о которой идет речь, - римская серебряная монета: денарий времен римского императора Марка Аврелия, который правил с 161 года по 180 год, пишет DW.

"Для Бремена эта находка представляет особую ценность", - заявила руководительница бременского археологического ведомства Ута Халле.

Помимо исторической ценности, она уникальна тем, что была обнаружена за пределами территорий, находившихся под властью Римской империи. Мальчик нашел монету летом 2022 года в Бремене-Арштайне, когда играл на детской площадке со своими одноклассниками в группе продленного дня. Возраст археологической находки может достигать 1800 лет.

Школьник Бьярне  отнес сначала монету домой, а потом, спустя какое-то время, обратился к городским экспертам по археологии.



  Римская серебряная монета

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