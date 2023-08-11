



Школьник нашел на детской площадке 1800-летнюю монету

В пятницу, 11 августа, в Бремене представили археологическую находку и ее первооткрывателя - девятилетнего мальчика. Находка, о которой идет речь, - римская серебряная монета: денарий времен римского императора Марка Аврелия, который правил с 161 года по 180 год, пишет DW.



"Для Бремена эта находка представляет особую ценность", - заявила руководительница бременского археологического ведомства Ута Халле.



Помимо исторической ценности, она уникальна тем, что была обнаружена за пределами территорий, находившихся под властью Римской империи. Мальчик нашел монету летом 2022 года в Бремене-Арштайне, когда играл на детской площадке со своими одноклассниками в группе продленного дня. Возраст археологической находки может достигать 1800 лет.



Школьник Бьярне отнес сначала монету домой, а потом, спустя какое-то время, обратился к городским экспертам по археологии.







