



Шеннен Догерти заявила о том, что у нее четвертая стадия рака

Американская актриса Шеннон Догерти сообщила, что онкологический процесс ее заболевания распространился на кости.



”Я не хочу умирать. Я еще не перестала жить. Я еще не перестала любить. Я не перестала творить. Я еще не перестала надеяться на то, что все изменится к лучшему. Я просто не… я еще не закончила”.



Актриса заметила, что такой диагноз заставил ее переоценить и ценности и цели в жизни. Актриса сказала, что надеется также обрести свою любовь.



“Я не думаю, что останусь одна навсегда. Мне нужно полюбить себя и примириться с прошлым, прежде чем я смогу двигаться вперед, и теперь я почти уверена, что встречу кого-нибудь”.



Рак молочной железы у Шеннен диагностировали в 2015 году. После мастэктомии она также прошла химиотерапию и лучевую терапию. В 2017 году Шеннен Догерти сообщила о ремиссии, но через два года метасатзі снова вернулись.

