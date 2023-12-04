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Шеннен Догерти заявила о том, что у нее четвертая стадия рака
04.12.2023 01:30 Катя Шульц

Шеннен Догерти заявила о том, что у нее четвертая стадия рака

Американская актриса Шеннон Догерти сообщила, что онкологический процесс ее заболевания распространился на  кости.

”Я не хочу умирать. Я еще не перестала жить. Я еще не перестала любить. Я не перестала творить. Я еще не перестала надеяться на то, что все изменится к лучшему. Я просто не… я еще не закончила”.

Актриса заметила, что такой диагноз заставил ее переоценить и ценности и цели в жизни. Актриса сказала, что надеется также обрести свою любовь.

“Я не думаю, что останусь одна навсегда. Мне нужно полюбить себя и примириться с прошлым, прежде чем я смогу двигаться вперед, и теперь я почти уверена, что встречу кого-нибудь”.

Рак молочной железы у Шеннен диагностировали в 2015 году. После мастэктомии она также прошла химиотерапию и лучевую терапию. В 2017 году Шеннен Догерти сообщила о ремиссии, но через два года метасатзі снова вернулись.
 

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