



Сериал о Гарри Поттере: Роулинг лично утвердит актеров

Автор культовой саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг лично утвердит актерский состав в будущем сериале от HBO об этом персонаже.



Об этом сообщает The Daily Mail.



Уточняется, что британская писательница получит до 20 млн долларов в год за работу над сериалом и права на экранизацию. Роулинг планирует вырученные деньги пожертвовать на благотворительность.



Ожидается, что она будет работать как исполнительный продюсер сериала, а также проследит за тем, чтобы сюжет соответствовал ее книгам.



