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Сериал о Гарри Поттере: Роулинг лично утвердит актеров
28.04.2023 20:30 Алина Груднева

Сериал о Гарри Поттере: Роулинг лично утвердит актеров

Автор культовой саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг лично утвердит актерский состав в будущем сериале от HBO об этом персонаже.

Об этом сообщает The Daily Mail.
 
Уточняется, что британская писательница получит до 20 млн долларов в год за работу над сериалом и права на экранизацию. Роулинг планирует вырученные деньги пожертвовать на благотворительность.
 
Ожидается, что она будет работать как исполнительный продюсер сериала, а также проследит за тем, чтобы сюжет соответствовал ее книгам.
 
 

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