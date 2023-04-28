Сериал о Гарри Поттере: Роулинг лично утвердит актеров
Автор культовой саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг лично утвердит актерский состав в будущем сериале от HBO об этом персонаже.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Уточняется, что британская писательница получит до 20 млн долларов в год за работу над сериалом и права на экранизацию. Роулинг планирует вырученные деньги пожертвовать на благотворительность.
Ожидается, что она будет работать как исполнительный продюсер сериала, а также проследит за тем, чтобы сюжет соответствовал ее книгам.