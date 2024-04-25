Новости » Life Style
Семья погибшего простила Ефремова, но актер не выйдет из тюрьмы по УДО
25.04.2024 03:34 Алина Груднева

Семья погибшего простила Ефремова, но актер не выйдет из тюрьмы по УДО

Семья погибшего в смертоносном ДТП Сергея Захарова простила актера Михаила Ефремова.

По данным SHOT, родственники жертвы пьяной аварии не против, чтобы тот вышел по условно-досрочному из колонии.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью",  - сказал адвокат Ефремова Александр Добровинский.

Уточняется, что даже согласие родственников Захарова не поможет Ефремову выйти по УДО раньше срока из-за двух нарушений и взысканий.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы