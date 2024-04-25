



Семья погибшего простила Ефремова, но актер не выйдет из тюрьмы по УДО

Семья погибшего в смертоносном ДТП Сергея Захарова простила актера Михаила Ефремова.



По данным SHOT, родственники жертвы пьяной аварии не против, чтобы тот вышел по условно-досрочному из колонии.



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"Когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью", - сказал адвокат Ефремова Александр Добровинский.



Уточняется, что даже согласие родственников Захарова не поможет Ефремову выйти по УДО раньше срока из-за двух нарушений и взысканий.