



Семья, которую Шатунов скрывал от публики, открыла ему памятник – фото



К могиле Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище с утра 6 сентября тянулись поклонники, чтобы увидеть, как вдова артиста и его дети откроют памятник на могиле их кумира. Памятник выполнен из бронзы, его высота – 2,16 м. Автором скульптуры стала Виктория Тищенко.



О том, что на могиле Шатунова будет установлен памятник, семья сказала сразу, но ждали год, как и положено. Долго выбирали проект, согласовывали и утверждали детали. По их словам, “хотелось, чтобы Юра был похож на себя живого”.



Перед началом торжественного мероприятия экс-директор Шатунова Аркадий Кудряшов предупредил журналистов, что семья никаких речей произносить не станет, интервью раздавать не будет. Эстелла и Дэннис заметно смущались камер, а Светлана в какой-то момент не сдержала слез. Но окружающим свою слабость показывать не стала, а отдала букет белых роз детям и отошла в сторону.



Дата открытия памятника выбрана не случайно – 6 сентября кумиру 80-х исполнилось бы 50 лет. Теперь память о нем увековечена на кладбище. Кстати, только часть праха предана земле, другая — была развеяна в Германии, недалеко от озера, которое очень любил артист.



Напомним, Шатунов умер в 2022 году от обширного инфаркта. Он проводил вечер в компании друзей, когда резко почувствовал себя плохо. Приятели сами привезли его в больницу, но врачи оказались бессильны.