



Селена Гомес может уйти из музыки после выхода следующего альбома

В 2021 году Селена Гомес уже думала о том, чтобы уйти из музыки, но потом отказалась от этой идеи. Теперь, менее чем через три года, она снова заговорила о том, чтобы оставить индустрию.



Певица и актриса появилась на подкасте SmartLess Джейсона Бейтмана, Шона Хейса и Уилла Арнетта, где рассказала о том, почему в будущем она хочет придерживаться актерской профессии.



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"Я начала получать удовольствие от музыки, а потом гастролировать - это было очень весело. Но в то же время я снималась в своем телешоу Wizards of Waverly Place, и мне было очень весело, так что я просто продолжала, но чем старше я становлюсь, тем больше мне кажется, что я хотела бы найти что-то, на чем можно было бы остановиться", - сказала она, как сообщает Deadline.



Частично это связано с нагрузкой, добавила она, рассказав, что "я легла в психиатрическую клинику и отменила один из своих туров" из-за объема работы и давления, связанных с ролью поп-звезды. "Это просто достало меня".



Гомес рассказала, что у нее все еще будет как минимум один новый альбом, о котором она говорит уже довольно давно. "Я чувствую, что у меня есть еще один альбом, но я бы, наверное, выбрала профессию актрисы если бы меня попросили выбрать", - сказала она. Когда ведущие заметили, что ей не нужно выбирать и она может заниматься и тем, и другим, она ответила: "Вы правы, но я хочу расслабиться, потому что я устала".

