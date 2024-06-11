



Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились без лишнего шума

"Медленная, но уверенная трансформация личности Роба с тех пор, как он и Сьюки сошлись, завершилась. Вершиной этой трансформации стало то, что они наконец-то начали серьезно относиться к созданию семьи и проведением оставшейся части жизни вместе. Официальное PR-объявление или нет, Роб и Сьюки - супружеская пара", - говорится в сообщении.



Неназванный источник сообщает, что они связали себя узами брака несколько месяцев назад. Церемония была скромной, на ней присутствовали родные и друзья пары.



"Какая бы церемония у них ни была, она была невероятно маленькой и приватной, и это произошло в начале этого года, насколько я могу судить. Для них, как для семьи, свадебные хлопоты - это все в зеркале заднего вида. Сейчас они хотят быть любящими родителями, и Роб нашел свою цель в жизни", - объясняет источник.



Паттинсон и Уотерхаус не провели ни одной ночи отдельно с тех пор, как родился их первый общий ребенок.



32-летняя Сьюки Уотерхаус и 38-летний Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Пара скрывала свои отношения. Они отказывались говорить о своем романе и лишь в конце 2022 года впервые вместе вышли в свет.







