



Ришон ле-Цион признан городом с лучшим качеством жизни

По данным Центрального статистического бюро, Ришон ле-Цион имеет лучшее качество жизни среди всех крупных городов Израиля, за ним следуют Реховот, Рамат-Ган, Кфар-Саба, Петах-Тиква, Нетания и Ашкелон. В середине рейтинга оказались Тель-Авив-Яффо, за которыми следуют Хайфа и Бейт-Шемеш, а в нижней части списка оказались Бней-Брак, Беэр-Шева, Ашдод, Холон, Иерусалим и Бат-Ям.



В Кфар-Сабе самая высокая продолжительность жизни, а в Тель-Авиве самый высокий уровень занятости. В Ришон ле-Ционе и Петах-Тикве самый низкий процент жителей, которые чувствуют себя одинокими и изолированными.



Эти последние данные можно найти в отчете Центрального бюро статистики "Показатели качества жизни в крупнейших городах на 2021 год". Согласно определению Центрального статистического бюро, цель оценки по 51 различным показателям состоит в том, чтобы "представить многомерное измерение благополучия и качества жизни с учетом всех экономических, социальных и экологических факторов".



Согласно опросу, 93,3% жителей Ришона выразили удовлетворение своим домом по сравнению со средним показателем по стране 86,8% и 92,5% выразили удовлетворение своим районом по сравнению со средним показателем по стране 84%. Около 72,4% жителей Ришона имеют высшее образование по сравнению со средним показателем по стране 50,8%. Средняя продолжительность жизни в Ришон ле-Ционе 84,2 года является одной из самых высоких в стране.



По ожидаемой продолжительности жизни Кфар-Саба заняла первое место со средней продолжительностью жизни 85,1 года, в то время как в Бат-Яме самая низкая ожидаемая продолжительность жизни - 81,1 года. Бат-Ям занял последнее место по общему качеству жизни среди 16 крупнейших городов Израиля.



В Тель-Авиве самый высокий уровень занятости — 70,7% людей старше 15 лет, за ним следуют Рамат-Ган — 68% и Ришон ле-Цион — 67,1%. Самый низкий уровень занятости был 45,7% в Иерусалиме, немного выше показатели занятости в Бней-Браке (47,4%) и Бейт-Шемеше (52,4%).



Тель-Авив также возглавил рейтинг по валовому доходу на семью, который в среднем составлял 22 806 шекелей в месяц. В Иерусалиме среднемесячный валовой доход домохозяйства составлял в среднем 14 232 шекеля, а в Бат-Яме - 9 596 шекелей.



По сравнению с прошлым годом Иерусалим обошел Бат-Ям, оставив его на последнем месте, Беэр-Шева и Холон опустились в самый низ рейтинга, а Тель-Авив-Яффо опустился из лидеров в средний сегмент. Ашкелон при этом поднялся на средний уровень.

