



Разоткровенничалась: Бритни Спирс сделала интимное признание об Аффлеке

Поп-принцесса Бритни Спирс, угодившая недавно в скандал из-за интимных признаний о прошлых отношениях с Джастином Тимберлейком, теперь перенесла свое внимание на актера Бена Аффлека.



Она опубликовала архивный черно-белый кадр с мужем Дженнифер Лопес, намекнув на то, что у них когда-то была интрижка.



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"Классная фотография меня, Бена Аффлека и Дайан Уоррен несколько лет назад. Он такой замечательный актер. Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью… Честно говоря, забыла… блин, это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! О боже, я просто сплетница. P.S.: я реально об этом забыла", - подписала Бритни.



Позже пост с фотографией, которая, судя по всему, была сделано более 10 лет назад, она все же удалила. Ни Аффлек, ни Джей Ло выходку знаменитости не прокомментировали.







Новые интимные признания последовали за скандалом, разгоревшемся после того, как Бритни рассказала, что Тимберлейк заставил ее сделать аборт. Из-за волны хейта певице все же пришлось извиниться перед бывшим и похвалить его новую песню. Но на этом все на закончилось.



Тимберлейк на концерте исполнил композицию Cry Me a River об их расставании, сказав: "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться... абсолютно ни перед кем, черт возьми". Это не осталось без внимания Спирс и вывело ее из себя.



"Хочешь перенести дело в суд или пойдешь домой плакаться своей мамочке, как в прошлый раз? Мне не жаль", - ответила она.