



Работники Apple в Австралии планируют рождественскую забастовку

Сотни работников Apple в Австралии готовятся объявить забастовку в преддверии Рождества, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы, заявили профсоюзные лидеры и сотрудники.



Менее чем двухдневная забастовка около 200 из примерно 4000 сотрудников Apple в Австралии связана с тем, что американский технологический гигант сталкивается с перебоями в работе из-за волнений рабочих на его главном заводе iPhone в Китае.



Члены Австралийского профсоюза работников розничной торговли и быстрого питания (RAFFWU) обращаются к Apple Inc (AAPL.O) за фиксированными списками, известными часами работы, выходными в течение двух дней подряд и согласованным ежегодным повышением заработной платы.



"Рождественская забастовка — это способ для наших участников провести время с семьей и друзьями, в то время как руководство по-прежнему отказывается предоставить работникам самые элементарные минимальные права", — сказал Рейтер секретарь RAFFWU Джош Каллинан, добавив, что руководство будет уведомлено в понедельник о намерении провести забастовку.



По его словам, попытки немедленно усадить руководство Apple за стол переговоров потерпели неудачу в начале этой недели, представители компании заявили, что не намерены встречаться до февраля.



Бастующие рабочие планируют уйти из торговых точек Apple в 15:00 23 декабря - пиковое время продаж Apple iPhone, часов и других продуктов, которые люди обычно покупают в подарок своим близким на Рождество.



Акция будет общенациональной, но окажет наибольшее влияние на две торговые точки в Брисбене и по одной в Аделаиде и Ньюкасле, где RAFFWU имеет наибольшее количество членов.



В июне этого года работники Apple в Мэриленде стали первыми работниками розничной торговли технологического гиганта, объединившимися в профсоюзы в США. В четверг профсоюз назначил официальные даты начала переговоров с Apple в январе.

