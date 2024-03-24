



Путинист Тимати заступился за таджиков на фоне теракта

Рэпер-путинист Тимати заступился за таджиков после того, как появилось сообщение, что они были среди террористов, устроивших нападение на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.



Он призвал россиян не разжигать в отношении них ненависти.



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"Ультраправые формирования разгоняют межнациональные нарративы в отношении жителей Таджикистана. Считаю это неприемлемым и ни в какой форме не правильным", - сказал Тимати.



Он обратился к "законодателям мнений" с просьбой, чтобы те "включили свои головы".



"Кому это может быть нужно? Не оставьте возможности заказчикам этих преступлений раскачать обстановку в стране", - добавил он.