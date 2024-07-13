



Пугачеву заметили на прогулке в Латвии

Примадонна Алла Пугачева отправилась на лето с детьми в Латвию.



Поклонники засняли ее во время прогулки по Юрмале.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Примадонна каждое лето ездит с семьей отдыхать в Латвию. Там же живет ее давняя подруга Лайма Вайкуле, которая организовывает музыкальные фестивали.



В прошлом году примадонна со своим супругом Максимом Галкиным выступили на мероприятии Вайкуле "Laima RendezVous". Фестиваль был посвящен Украине.



