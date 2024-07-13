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Пугачеву заметили на прогулке в Латвии
13.07.2024 03:34 Алина Груднева

Пугачеву заметили на прогулке в Латвии

Примадонна Алла Пугачева отправилась на лето с детьми в Латвию.

Поклонники засняли ее во время прогулки по Юрмале.

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Примадонна каждое лето ездит с семьей отдыхать в Латвию. Там же живет ее давняя подруга Лайма Вайкуле, которая организовывает музыкальные фестивали.

В прошлом году примадонна со своим супругом Максимом Галкиным выступили на мероприятии Вайкуле "Laima RendezVous". Фестиваль был посвящен Украине.

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