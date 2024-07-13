Пугачеву заметили на прогулке в Латвии
Примадонна Алла Пугачева отправилась на лето с детьми в Латвию.
Поклонники засняли ее во время прогулки по Юрмале.
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Примадонна каждое лето ездит с семьей отдыхать в Латвию. Там же живет ее давняя подруга Лайма Вайкуле, которая организовывает музыкальные фестивали.
В прошлом году примадонна со своим супругом Максимом Галкиным выступили на мероприятии Вайкуле "Laima RendezVous". Фестиваль был посвящен Украине.