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Прогулка не удалась: юный москвич угодил в больницу из-за свиньи
01.09.2023 16:02 Алина Груднева

Прогулка не удалась: юный москвич угодил в больницу из-за свиньи

Домашняя свинья стала причиной травмы у 15-летнего москвича, который решил выгулять своего питомца на улице.

По данным российских пабликов, юный житель российской столицы поступил в больницу с вывихнутым плечевым суставом.

Выгуляв свинку, которая по дороге резко дернула поводок, подросток почувствовал резкую боль в плече. Врачи сделали ему рентген, выявив травму.

В итоге, юному москвичу пришлось перенести операцию. Теперь ему приходится ходить в гипсе.
 

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