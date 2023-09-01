



Прогулка не удалась: юный москвич угодил в больницу из-за свиньи

Домашняя свинья стала причиной травмы у 15-летнего москвича, который решил выгулять своего питомца на улице.



По данным российских пабликов, юный житель российской столицы поступил в больницу с вывихнутым плечевым суставом.



Выгуляв свинку, которая по дороге резко дернула поводок, подросток почувствовал резкую боль в плече. Врачи сделали ему рентген, выявив травму.



В итоге, юному москвичу пришлось перенести операцию. Теперь ему приходится ходить в гипсе.

