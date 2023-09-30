



Прогноз погоды в Израиле на 30 сентября: похолодание и дожди в Суккот

В субботу, 30 сентября, в Израиле ожидается небольшое похолодание, благодаря которому температура вернется к норме для этого сезона.



По прогнозу синоптиков, преимущественно, будет солнечно, хотя утром на севере и в центре страны ожидается кратковременный дождь, а к вечеру возможна переменная облачность.



Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 29 градусов, в Тель-Авиве - до 31.



Хайфа - 27, Цфат - 25, Кацрин - 31, Тверия - 34, Нацерет - 29, Афула - 32, Бейт-Шеан - 35, Лод - 33, Ашдод - 31, Эйн-Геди - 35, Беэр-Шева - 33, Мицпе-Рамон - 28, Эйлат - 38.