



Прогноз погоды в Израиле на 24 сентября

Накануне Йом Кипура в Израиле ожидается небольшое похолодание, преимущественно в горах и внутри страны.



По прогнозу синоптиков, высота волн составит до 40 сантиметров.



Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 32 градусов, в Тель-Авиве - до 31.



Хайфа - 29, Цфат - 31, Кацрин - 37, Тверия - 39, Нацерет - 33, Афула - 36, Бейт-Шеан - 40, Лод - 33, Ашдод - 31, Эйн-Геди - 38, Беэр-Шева - 33, Мицпе-Рамон - 29, Эйлат - 38.



В воскресенье изменений не ожидается. В Израиле ожидается нормальная для сезона температура.

