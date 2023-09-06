



Проект по очистке Голан: из ручьев вытащили тонны мусора

Из водных артерий на Голанских высотах и на севере Израиля извлечено 150 тонн строительных отходов и мусора.



Об этом свидетельствует отчет Управления дренажных систем и ручьев, впадающих в Кинерет.



Уточняется, что столько мусора было собрано на участке всего в 15 километров. Проект по очистке вод стоит около 1,2 миллиона шекелей. Согласно отчету, кроме строительного мусора, были собраны отходы, оставленные путешественниками: пластиковые пакеты, бутылки, упаковки и одноразовая посуда. Все отходы были вывезены на свалку, в том числе в Хевроне.



"Учитывая успех операции по очистке, мы призываем путешественников проявлять осторожность, чтобы поддерживать чистоту, достигнутую в этом районе, и выбрасывать отходы только в отведенных для этого местах, чтобы сохранить красоту природы и наслаждаться чистой и ухоженной окружающей средой", - прокомментировал гендиректор управления Цвика Слуцкий.