



Продюсерская компания: Лохнесское чудовище впервые заснято на видео

Исследователи утверждают, будто впервые в истории сумели заснять на видео Лохнесское чудовище, отдыхающее на берегу.



Об этом сообщает британская газета The Mirror.



Продюсерская компания Dragonfly Films использовала тепловизоры во время охоты за существом.



"Эти тепловизоры позволили нам увидеть озеро в инфракрасном свете. С помощью этого оборудования мы смогли увидеть, выплыло ли какое-нибудь животное на поверхность воды. Эта технология доступна уже несколько лет. Кажется странным, что никто до сих пор не использовал такое оборудование, чтобы раскрыть эту тайну", - сказал продюсер проекта Тим Уиттард.



Кадры с предполагаемой Несси будут включены в финал сезона нового сериала "Странная Британия" от Dragonfly Films, который покажут по британскому ТВ.