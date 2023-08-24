



Приведет ли высыхание Мертвого моря к более опасным оползням – анализ

Эксперты предупреждают, что частота оползней может увеличиться. Растущая опасность исходит от взаимодействия природного и антропогенного глобального потепления, которое ускоряет высыхание Мертвого моря.



“Вся территория очень хрупкая”, – говорит Ноам Бедин, основатель проекта “Возрождение Мертвого моря”. “У нас нет хорошей инфраструктуры, и в любой момент может произойти что угодно”.



“Оползни возникают, когда нарушается естественное равновесие склона, что часто вызвано такими факторами, как интенсивные дожди, периоды засухи, сейсмическая активность”, – объясняет профессор Шмуэль Марко из Департамента геофизических, атмосферных и планетарных наук в Тель-Авивском университете.



В контексте региона Мертвого моря нестабильность возникает из-за взаимодействия разных факторов. С одной стороны, тектонические силы играют решающую роль в силу географического положения территории. Расположенные на стыке двух тектонических плит (Израиль и Синай – с одной стороны и Аравийский регион, охватывающий Иорданию и Сирию, – с другой), эти плиты скользят мимо друг друга. Восточная сторона постепенно смещается на север, а западная сторона перемещается на юг, что потенциально может привести к региональному подъему.



С другой стороны, по словам доктора Ариэля Хеймання, старшего научного сотрудника INSS, Мертвое море быстро отступает со скоростью целый метр в год. В результате скорость воды, текущей из рек в море, увеличивается. Быстрая вода разрушительнее, чем медленная, действует на основания гор Иордании и Иудеи, имеющих высоту в сотни метров.



По мнению Марко, в таких условиях “любая мелочь может привести к оползням”. Это может быть что-то вроде животного, проходящего по склону и потревожившего не тот камень. Оползень может начаться с очень небольшого движения и в конечном итоге вызвать каскад.





