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Принца Гарри вопрос интервьюера поставил в ступор
30.08.2023 17:17 Алина Груднева

Принца Гарри вопрос интервьюера поставил в ступор

В своем шоу на Netflix "Сердце непокоренного" принц Гарри впал в ступор из-за вопроса интервьюера.

По данным газеты The Mirror, он буквально потерял дар речи.

Гарри расслабленно ответил на вопрос о том, как его зовут. Заминку вызвал другой вопрос: "Чем ты занимаешься, Гарри".

"Что я делаю? Эээ, ну, я отец двух маленьких детей. У меня есть пара собак. Я - муж. Я являюсь покровителем-основателем Invictus Games Foundation", - начал после паузы перечислять Гарри.

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