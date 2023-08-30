



Принца Гарри вопрос интервьюера поставил в ступор

В своем шоу на Netflix "Сердце непокоренного" принц Гарри впал в ступор из-за вопроса интервьюера.



По данным газеты The Mirror, он буквально потерял дар речи.



Гарри расслабленно ответил на вопрос о том, как его зовут. Заминку вызвал другой вопрос: "Чем ты занимаешься, Гарри".



"Что я делаю? Эээ, ну, я отец двух маленьких детей. У меня есть пара собак. Я - муж. Я являюсь покровителем-основателем Invictus Games Foundation", - начал после паузы перечислять Гарри.