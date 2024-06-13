Принц Гарри вынужден подыскивать себе новый дом
Близкие друзья отказываются навещать принца Гарри в США из-за его супруги Меган Маркл.
По данным The Mirror, об этом сообщил королевский эксперт Том Куинн.
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До июня прошлого года Гарри и Меган имели право проживать в коттедже Frogmore, расположенном на территории Виндзорского замка. Однако после публикации скандальных мемуаров принца, семья попросила супружескую пару вернуть ключи.
Теперь, по словам Куинна, Гарри вынужден подыскивать себе новую квартиру в Британии, чтобы иметь возможность встречаться со своими друзьями, по которым очень скучает.
"Гарри скучает по некоторым аспектам своей прежней жизни в Великобритании. Период "медового месяца", когда в США все в новинку, подходит к концу, и Гарри скучает по прошлому. Он полон решимости найти себе дом в Великобритании", - сказал Куинн.