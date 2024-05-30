



Появились подробности о состоянии Заворотнюк незадолго до смерти

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк незадолго до смерти жаловалась на сильные головные боли и слабость.



Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



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По словам источников, актриса сильно похудела, и ей было тяжело двигаться. Все это время возле нее находился супруг, фигурист Петр Чернышев.



Уточняется, что в конце 2023 года Заворотнюк прошла курс лечения от глиобластомы головного мозга в частной клинике. В последние две недели ее состояние резко ухудшилось.



Напомним, что Анастасия Заворотнюк долгое время боролась с раком. Она скончалась в 53 года 30 мая.