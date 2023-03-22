



Потерявший двух детей в теракте в Иерусалиме дал имя новорожденному сыну

Пострадавший в результате теракта в Иерусалиме Авраам Палей, потерявший в результате нападения двух детей, дал имя новорожденному сыну.



Малыш появился на свет на прошлой неделе.



В среду, 22 марта, состоялась церемония обрезания мальчика. Родители назвали малыша Йонатан Рафаэль Палей.



Напомним, 31-летний террорист Хоссейн Карака врезался на своей машине в автобусную остановку в районе Рамот в Иерусалиме 10 февраля, мгновенно убив шестилетнего сына Палей Яакова Исраэля.



Его восьмилетний сын Ашер Менахем скончался от полученных травм на следующий день, как и 20-летний Шломо Альтер Ледерман. Сам Авраам Палей был в критическом состоянии. Он вышел из комы 28 февраля.

