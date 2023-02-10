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Теракт в Иерусалиме: автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие
10.02.2023 13:57 Наталья Богинская

Теракт в Иерусалиме: автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие

По словам представителя организации, добровольцы United Hatzalah отреагировали на нападение в районе Рамот в Иерусалиме в пятницу днем.

Организация извещает, что семь пешеходов, двое из которых дети, получили ранения в результате выезда автомобиля на автобусную остановку возле Гробницы пророка Самуила.

Представитель MDA сообщил, что в пятницу в 13:27 на горячую линию 101 поступил звонок о том, что автомобиль сбил нескольких пешеходов на автобусной остановке на углу проспекта Голда Меир и Биньямина Минца в иерусалимском районе Рамот.
 

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