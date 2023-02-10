



Теракт в Иерусалиме: автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие

По словам представителя организации, добровольцы United Hatzalah отреагировали на нападение в районе Рамот в Иерусалиме в пятницу днем.



Организация извещает, что семь пешеходов, двое из которых дети, получили ранения в результате выезда автомобиля на автобусную остановку возле Гробницы пророка Самуила.



Представитель MDA сообщил, что в пятницу в 13:27 на горячую линию 101 поступил звонок о том, что автомобиль сбил нескольких пешеходов на автобусной остановке на углу проспекта Голда Меир и Биньямина Минца в иерусалимском районе Рамот.

