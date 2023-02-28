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Тяжело раненый отец детей, погибших от теракта в Иерусалиме, вышел из комы
28.02.2023 13:15 Наталья Богинская

Тяжело раненый отец детей, погибших от теракта в Иерусалиме, вышел из комы

Авраам Палей, отец двух мальчиков, убитых палестинским террористом на автобусной остановке 10 февраля, вышел из комы, сообщил медицинский центр “Хадасса” в понедельник вечером.

“После более чем двухнедельной медикаментозной комы состояние Палея улучшилось, и он “общается со своим окружением”, – сообщил доктор Вернон Ван Херден, заведующий отделением интенсивной терапии в отделении больницы “Эйн-Карем”.

Пострадавший, который, тем не менее, находится в тяжелом состоянии, перенес несколько операций из-за сложной травмы ног. При этом ему еще не сообщили о смерти сыновей.

“Сейчас жизнь моего мужа вне опасности, слава Богу, и его состояние значительно улучшилось”, – рассказала супруга Палея Дебора. “Конечно, он не знает о великой катастрофе. Это будет сложно, но мы справимся и с этим”.

31-летний террорист Хоссейн Карака врезался на своей машине в автобусную остановку в районе Рамот в Иерусалиме 10 февраля, мгновенно убив шестилетнего сына Палей Яакова Исраэля. Его восьмилетний сын Ашер Менахем скончался от полученных травм на следующий день, как и 20-летний Шломо Альтер Ледерман.

В результате нападения были ранены еще трое, в том числе старший мальчик Пайеля, который получил легкие травмы.
Полицейские застрелили террориста на месте происшествия. Расследование показало, что Карака был выписан из психиатрической больницы всего за несколько дней до нападения.

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