



Террорист, задавивший людей в Иерусалиме, недавно вышел из психбольницы.

В СМИ появилась информация из анонимного политического источника, что террорист, совершивший наезд на автобусную остановку в Иерусалиме, недавно был выписан из психиатрической больницы в Тамре, где он устроил беспорядки. Источник также заявил, что автомобиль, который использовался для нападения, принадлежит жене террориста.



Кроме того, оказалось, что террорист проживал в арендованном доме, в районе Иссавия в Восточном Иерусалиме, и власти не могут его опечатать и тем более снести.



"Мы юридически проверяем, что можно сделать в отношении террориста, проживающего в арендованном доме. Мы хотим убедиться, что действуем в рамках закона и не наказываем семью, которая сдавала жилье в аренду", — добавил источник.